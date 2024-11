361magazine.com - Pugni alla compagna in sedia a rotelle. Scatta l’arresto per il 43enne

L’aggressione èta dopo che la donna gli ha negato 20 euro. Così l’ha colpita sino a farla cadere per terra. Arrestato ilL’ha colpita conin faccia sino a farla cadere d. Non è la prima volta che si verificano episodi di volenza da parte del compagnodonna, costretta sulladopo un incidente avvenuto nel 2021, in cui anche l’uomo è rimasto invalido.Per lui si sono aperte, dopo le indagini della Polizia di Stato del Commissariato Frascati, le porte del carcere per maltrattamenti in famiglia.L’uomo l’aveva già aggredita in passato tanto che erato il codice rosso.Leggi anche–> Chiara pestata a sangue dall’ex fidanzato: solidarietà e indignazioneAdesso l’aggressione èta dopo che la donna aveva negato al compagno 20 euro.