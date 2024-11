Presto in 4 scoppiamo di felicità Secondo figlio ma la vip di Canale 5 lo annuncia così unica

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

La famiglia si allarga ancora: la ex protagonista di5 aspetta il. A due anni dalla nascita di Mia, classe 2022, ha dato il lieto annuncio della gravidanza bis su Instagram ma con un video a dir poco originale che ha fatto impazzire tutti i suoi fan, già entusiasti all’idea di un altro ‘nipotino’. Sotto il post questa didascalia.“Avevo questo segreto da dirvi gia? da tempo. Non trovavo il modo giusto per farvi sapere quello che ho passato in questi mesi, tra nausee, vomitini, cambio di sapori e l’addio a tanti cibi e bevande preferite. Avrei voluto urlarlo a tutte voi sin da subito, perchéla nostra famiglia si ALLARGHERA?, DIVENTEREMO 4 e non possiamo che essere piu? felici di!”.Leggi anche: “Ciao, sono Romeo”. Parto difficile, ma la coppia vip italiana finalmente mamma e papà: “Sono sfinita”mamma bis: l’annuncio originale del volto di5Stiamo parlando di Cecilia Zagarrigo, che come detto è già mamma di Mia nata nel 2022 dalla relazione con Moreno Casamassima.