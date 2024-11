Agi.it - Parrucchiere ucciso a Genova: ergastolo per due ex datori lavoro

AGI - La Corte d'assise diha condannato all'gli assassini di Mahmoud Abdalla, il barbiere di 19 anninel luglio 2023. La pena è stata inflitta ad Abdelwahab Kamel detto 'Tito', cittadino egiziano di 27 anni, e Abdelghani Ali' detto 'Bob', suo connazionale di 26 anni. I due erano ididi Abdalla nel 'Barber Shop Ali'', sito nel quartiere genovese di Sestri Ponente. Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, vennein un appartamento di via Vado, usato come dormitorio da vari dipendenti della barberia. Il suo corpo venne infilato in una valigia, portato a Chiavari - dove i due gestivano un altro salone - e, una volta sezionato, i resti del suo cadavere vennero abbandonati nel torrente Entella. La testa del giovane non venne mai ritrovata.