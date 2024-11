Quotidiano.net - Omicidio Vassallo, la svolta: quattro arresti per l’omicidio del sindaco pescatore

Salerno, 7 novembre 2024 -nell’assassinio di Angelopersone arrestate pervolontario in concorso. A 14 anni dalla morte del ‘’ di Pollica , stamattina sono finiti in manette l'imprenditore Giuseppe Cipriano, il colonnello Fabio Cagnazzo, l'altro carabiniere Lazzaro Cioffi e il collaboratore di giustizia Romolo Ridosso.è stato ucciso a Pollica la sera del 5 settembre 2010. L’Era la sera del 5 settembre di quattordici anni fa quando, a Pollica-Acciaroli, in provincia di Salerno, nove colpi di pistola uccisero Angelo, il '' cui si deve il decollo turistico di quell'area del Cilento., quella sera, era nella sua station wagon nella frazione costiera di Acciaroli. Stava rincasando, quando fu freddato dall'esplosione dei proiettili di una pistola 'baby Tanfoglio', poi mai ritrovata.