Le visioni rap metal di Raanko Moneti nel nuovo album “47”

47 è il titolo del primodi, da venerdì 25 ottobre in tutte le piattaforme digitali.è un progetto misterioso dietro al quale si cela un’entità, un artista che si definisce uno dei tanti Nessuno. Quelli che (r)esistono per strada e non esistono per l’ufficio delle imposte o per l’anagrafe bancaria. Un progetto artistico che unisce il rap e il. Se il tappeto sonoro del disco si sviluppa tra sonorità nu-e crossover, le liriche in italiano, inglese, spagnolo e francese, spaziano dalle barre rappate al recitato teatrale, passando per il cantato unito a melodiosi cori di voci femminili. Distorsioni trash hardcore abbracciano ritmiche serrate, dove chitarre sature si alternano ad arpeggi e chitarre acustiche. Un’atmosfera melodica si evolve poi in ruvide suite dalle sonorità potenti, che lasciano spazio anche alle ballate e a qualche intermezzo electro.