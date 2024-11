Lanazione.it - Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

7 novembre 2024- Ritmi decisi per la playlist di questa settimana, come sempre stilata da Luca Demar. 1. Alessandra Amoroso – “Si mette male” Un brano ricco di energia e ritmi latini. Alessandra Amoroso torna sulla scena musicale raccontando l’amore e la passione che lega due persone. La cantante si conferma come una delle cantanti più amate dal pubblico e chissà se le porte dell’Ariston si stanno nuovamente per aprire. 2. Coldplay – “All my love” Il significato di questa canzone ruota attorno all’amore incondizionato e alla dedizione reciproca in una relazione che ha superato momenti difficili e felici. Questo brano ci aiuta a riflettere su come l’amore sia rimasto forte nonostante le sfide affrontate, utilizzando metafore legate al tempo e alla natura per rappresentare queste prove.