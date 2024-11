.com - Lazio, Baroni: “Con il Porto gara di spessore. Niente turnover, Tavares ci sarà”

(Adnkronos) –Big match di Europa League per la. I biancocelesti affronteranno domani, giovedì 7 novembre, ilnella quarta giornata forti del primo posto in classifica: “Cercheremo di mettere in campo la formazione che sta meglio anche dal punto di vista del dispendio di energie delle ultime gare. Seguendo questa logica ci giochiamo una partita importante, difficile e bellissima. Giochiamo contro un avversario di grandissimo livello internazionale, per noi è un test vero e lo dobbiamo affrontare con una prestazione di alto livello” ha dichiarato l’allenatore dellaMarconella conferenza stampa della vigilia. “Noi abbiamo bisogno di gare con avversari importanti come queste, sono le partite che ti dannoe ti fanno crescere di più. Siamo consapevoli che servono prestazioni di altissimo livello dove non devi sbagliare nulla sul campo per fronteggiare questo avversario.