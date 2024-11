Ilrestodelcarlino.it - Internazionali di karate. Un cesenate in Svizzera

Daniele Formato, 38 anni, originario di Apollosa in provincia di Benevento, residente a San Mauro Pascoli dove abita dal novembre 2009, sabato 9 e domenica 10 novembre rappresenterà la Federazione Jka Italia a Berna inal torneo International Jtk di. Dice Daniele Formato: "Dopo avere ottenuto il podio nella prima fase del campionato nazionale dia Scauri nel Lazio che si è svolta il 13 maggio scorso e la seconda fase a Montecatini Terme in provincia di Pistoia il 26 maggio scorso, il direttore tecnico della nazionale dimi ha convocato per partecipare a uno stage e raduno tecnico agonistico a Grottammare, sono stato selezionato e convocato per il torneo internazionale diin. Sono molto felice di continuare a gareggiare ad alti livelli nonostante l’avanzare dell’età che in questo sport conta parecchio".