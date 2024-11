Sport.periodicodaily.com - Inter vs Napoli: le probabili formazioni

Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. La capolista dovrà difendersi dall’assalto dei nerazzurri che in caso di vittoria prenderebbero la vetta della classifica.vssi giocherà domenica 10 novembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI nerazzurri hanno ripreso vigore dopo il derby perso contro i cugini rossoneri ed hanno infilato ben cinque risultati utili consecutivi, tra cui quattro vittorie e un pareggio. Inoltre il recente successo in Champions League contro l’Arsenal ha ulteriormente entusiasmato la squadra di Inzaghi, pronta ora a sfidare la capolista per tentare il sorpasso e prendersi la testa della classifica.I partenopei, dal canto loro, hanno la grande occasione di staccare i nerazzurri dato che, in caso di vittoria, porterebbero il loro vantaggio a più quattro.