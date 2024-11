Sport.quotidiano.net - Gli undici da scegliere. Biraghi e Kayode: corsie prenotate

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Il vero dubbio col quale ieri Raffaele Palladino è salito sull’aereo che (con ampio ritardo) ha condotto la Fiorentina a Larnaca, sede del quartier generale viola nonostante la gara di stasera si giochi alle porte di Nicosia, è quello legato al nome del giocatore che contro l’Apoel agirà alle spalle di Kouame nel cuore della trequarti che dovrebbe essere completata sugli esterni da Ikoné e Sottil (ma occhio alla sorpresa Parisi nel ruolo di esterno alto). L’enigma è legittimo, giacché Gudmundsson - come noto - è ancora ai box, Beltran è stato fin qui spremuto come un limone dopo l’infortunio dell’islandese (l’ex River ha giocato tre delle ultime quattro gare da titolare, alle quali si aggiungono gli 82’ di Lecce) e anche l’adattamento di Bove come sottopunta costringerebbe il classe 2002 a raggiungere quota sei gare giocate consecutivamente dal 1’.