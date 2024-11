Gaeta.it - Elezioni comunali a Simbario: il Tar della Calabria respinge il ricorso della lista Versace

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Tarha recentemente preso una decisione significativa riguardo ledi, un comuneprovincia di Vibo Valentia, svoltesi lo scorso giugno. I candidatiguidata da Raffaele, insoddisfatti dell’esito, avevano presentato unper chiedere l’annullamentoconsultazione elettorale. Tuttavia, il tribunale ha confermato la legittimità dell’elezione, sostenendo l’operato dell’Amministrazione comunale.Ilelettorale e le motivo di controversiaIlpresentato dai candidati disi fondava su presunti irregolarità che avrebbero influenzato il risultato delle. In particolare, i ricorrenti facevano riferimento all’attribuzione di due schede che, secondo loro, non avrebbero dovuto essere considerate validi voti per lavincente.