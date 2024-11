Formiche.net - Ecco cosa dovrebbe fare l’Europa con Trump. L’analisi di Ecfr

La rielezione di Donaldsolleva preoccupazioni per, che dovrà evitare reazioni impulsive e rimanere unita per difendere i propri interessi in sicurezza, commercio e politica estera. La questione ucraina sarà un banco di prova:potrebbe spingere per accordi che dividerebberoe lascerebbero Kyiv esposta. Allo stesso tempo, un possibile disimpegno americano nella Nato e un maggiore focus degli Stati Uniti sulla Cina sollecitanoa prepararsi per una difesa più autonoma, portandola contemporaneamente a doverfronte comune su Pechino.In vari Paesi europei, il rischio è anche un aumento di influenze esterne (mosse soprattutto dalla Russia) e di spinte estremiste interne (alimentate dalle simpatie per le politiche nazionaliste di)., per proteggere la propria sicurezza e l’unità interna, dovrà quindi sviluppare una strategia coordinata e stabile per affrontare le sfide poste dal nuovo corso americano, difendendo i propri valori e interessi economici anche con una maggiore autonomia dagli Stati Uniti.