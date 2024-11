Lanazione.it - E’ morto Daniel Spoerri, ha donato all’Amiata un giardino d’arte fra i più preziosi

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Grosseto, 7 novembre 2024 – E’, l’artista eclettico che haal Monte Amiata uno dei giardinipiù interessanti edel mondo. Nato nel 1930,è stato un danzatore, pittore e coreografo rumeno naturalizzato svizzero. Nella sua lunga carriera di artista ha vissuto ha vissuto a Parigi, in Grecia, in Germania, in Svizzera e in Italia. Proprio a Parigi fonda la casa editrice MAT (Multiplication d'art transformable) e inizia la sua opera di artista figurativo: inventa i tableaux-pièges (quadri-trappola), incollando su tavole gli oggetti quotidiani ammassati nella sua stanza d'albergo (la camera 13 dell'Hôtel Carcassonne, a Rue Mouffetard), che acquistano una presenza insolita nel passaggio dal piano orizzontale a quello verticale. Nel 1960 elabora, con altri, il Manifesto del Nouveau Réalisme.