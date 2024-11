Ilfattoquotidiano.it - Depistaggio Borsellino, chiesto il processo per quattro agenti che testimoniarono nel processo sui poliziotti poi prescritti

“False dichiarazioni e reticenze”. Il pm di Caltanissetta, Maurizio Bonaccorso, il rinvio a giudizio per iGiuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli per il reato di. Ai, ex appartenenti al gruppo di indagine “Falcone-”, viene contestato di aver mentito quando avevano testimoniato nelsuldelle indagini sulla strage di Via D’Amelio che si era concluso, in secondo grado, con la prescrizione del reato di calunnia per i tre imputati. Non luogo a procedere, quindi, per intervenuta prescrizione per Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo.“A parte alcuni singoli casi di false dichiarazioni che si riferiscono a episodi specifici, ad esempio la falsa dichiarazione di Di Gangi su una pistola puntata a Scarantino durante una colluttazione a San Bartolomeo a Mare, tutte le altre false dichiarazioni e reticenze, mascherate da non ricordo, si riferiscono – continua il pm – a punti oscuri dell’indagine su Scarantino che rappresentano elementi chiavi dell’inquinamento probatorio.