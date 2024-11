Crisi climatica mentre Trump torna alla Casa Bianca nel 2024 supereremo il limite degli 15 gradi

Lettera43.it - Crisi climatica, mentre Trump torna alla Casa Bianca nel 2024 supereremo il limite degli 1,5 gradi

Ilsarà il primo anno in cui la temperatura media globale avrà superato stabilmente di 1,5centii livelli preindustriali per l’intero anno, e non solo per brevi periodi. La soglia1,5era l’obiettivo più ambizioso dell’Accordo di Parigi, che non avremmo dovuto superare prima della fine del secolo. A dare la notizia è l’ultimo rapporto di Copernicus, secondo cui nei primi dieci mesi del, da gennaio a ottobre, l’anomalia media della temperatura globale è stata di 0,71°C superioremedia del periodo 1991-2020: si tratta del valore più alto mai registrato per questo periodo e di 0,16°C in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Secondo il servizio meteorologico dell’Unione europea, «è ora virtualmente certo che ilsarà l’anno più caldo mai registrato» dai livelli preindustriali, ossia rispettomedia delle temperature del periodo 1850-1900.