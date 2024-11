Inter-news.it - Brocchi: «Ingresso di Dimarco funzionale a una strategia. Qualità»

Cristiansi è espresso nel post-partita di Inter-Arsenal, sfida valida per la quarta giornata di Champions League, sottolineando la scelta di Simone Inzaghi di cambiare pelle alla sua Inter con l’inserimento di Federico.IL RAGIONAMENTO – Cristiansi è pronunciato a DAZN al termine di Inter-Arsenal, match in cui i nerazzurri hanno cambiato modulo a seguito dell’impiego di Federico. Queste le sue parole: «Quando vinci hai sempre ragione, ma alla fine l’Inter si è abbassata tanto. Con l’di, i nerazzurri hanno cambiato modulo. Si è deciso di abbassarsi per creare tanta densità in area e non perdere i duelli aerei. L’Inter ha lasciato il pallino in mano all’Arsenal, dimostrando poi una compattezza che è invece spesso mancata in questo inizio di Serie A».