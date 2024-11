Formiche.net - Anche una parte di élite ha scelto Donald, ora la prova del governo senza caos. Scrive Castellani

Trump ha costruito una coalizione composta da tre gambe. Il suo elettorato tradizionale, più rurale composto nella sostanza dalla cosiddetta “working class”, il tipico elettorato repubblicano a cui si sono aggiunte diverse minoranze etniche che hanno cercato in qualche modo questa volta il sostegno a Trump. È una fetta importante di, di cui Musk è solo la punta dell’iceberg ma che ha dietro personaggi come Peter Field, uomini della finanza importanti, il presidente della Jp Morgan e altri esponenti che hanno avuto posizioni di apertura come è accaduto nel caso dei vertici di BlackRock.Un pezzo di establishment hadi unirsi a Trump. Questa larga coalizione gli ha permesso di vincere,grazie all’ecosistema mediatico che senz’altro passava per Musk, per Tucker Carlson, Joe Rogan.