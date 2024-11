Ultimouomo.com - 4 azioni per capire la grande difesa dell'Inter

Leggi l'articolo completo su Ultimouomo.com

Era la prima sfida tra Arsenal edopo 21 anni, dopo un 1-5 in cui Thierry Henry danzò sui cadaverinerazzurra. Era tutto un altro Arsenal, era tutta un'altra. Nessunae due squadre voleva che arrivasse proprio in questo momento: a pochi giorni sia dallo scontro diretto contro il Napoli capolista per i nerazzurri, sia dal derby di Londra contro il Chelsea per i "Gunners".La partita, però, è arrivata, e l'l'ha vinta. Pur con una formazione rimaneggiata, pur non giocando in modo brillante, pur potendo contare con un po' di fortuna. L'ha vinta e questo è l'importante, pesando la classifica e il prestigioo scontro. L'ha vinta soprattutto con una fase difensiva eccellente al cospetto di un avversario poco in forma ma divalore; con una fase difensiva intensa e concentrata, e che era mancata - in questi due elementi - per il restoa stagione.