Lanazione.it - Viaggio a Parigi pagato ai dipendenti. L'imprenditrice Binazzi. “Da noi in valore umano al primo posto”

Arezzo, 06 novembre 2024 – "Non mi aspettavo tutto questo successo mediatico all'iniziativa. Lo abbiamo fatto con il cuore". Francache con il marito e il figlio Pietro è a capo delle Confezioni Bilo' di Levane, azienda che lavora nel settore della moda, è finita sui quotidiani nazionali per la decisione di pagare, a tutti i, una ventina, undi quattro giorni ain occasione del ponte di Ognissanti. Un "benefit" molto importante, per valorizzare la forza lavoro dopo un anno che, dal punto di vista economico, ha regalato grandi soddisfazioni all'azienda valdarnese, in crescita costante. Beneficio cui si è aggiunto il premio produzione. "Abbiamo creato un gruppo solido e il messaggio che abbiamo voluto comunicare è quello di darea quelle che sono le nostre maestranze", ha detto l'ex presidente di Cna Arezzo.