Amica.it - Unghie verde salvia e blu denim: la coppia cromatica di novembre

Due nuance da tenere sott’occhio per ledi: ile il blusono le tonalità alternative ai classici burgundy e marroni che impazzano in questa stagione. Per una manicure semplice, ma d’impatto. GUARDA LE FOTOtonde corte: foto, idee e ispirazioni per una manicure classica e d’effetto Due versioni per led’autunno Ilsta vivendo il suo momento di gloria come non accadeva da tempo: dopo l’estate brat, la colorazione definitiva dell’autunno è il. Lesage sono chic e dal sapore retò, ma sorprendentemente contemporanee e versatili. Il bluomaggia la tela jeans inventata a Genova, in tutte le sue sfumature di colore e lavaggio: dal blu cielo al grigio effetto marmo, passando per il blu galattico, opache o lucide.