Ilfattoquotidiano.it - Un uomo impazzisce e prende in ostaggio l’assistente di volo con un coltello di plastica per aprire lo sportello d’emergenza: fermato e consegnato alla polizia

Panico durante undella compagnia panamense Copa Airlines, decollato da Brasilia e diretto a Panama City. Gli assistenti die alcuni passeggeri hanno letteralmente braccato unche ha cercato diuna delle porte di emergenza dell’aereo. In una nota, diffusa ai media, la compagnia aerea ha spiegato: “SulCM204 della Copa Airlines da Brasilia a Panama, oggi, 5 novembre 2024, si è verificata una situazione durante la fase di atterraggio in cui un passeggero indisciplinato ha cercato diuna delle porte dell’aereo. L’equipaggio è intervenuto rapidamente e, con l’assistenza di alcuni passeggeri, ha applicato i protocolli di sicurezza necessari per controllare la situazione fino all’atterraggio a Panama. Grazieprofessionalità dell’equipaggio, la sicurezza dele dei passeggeri è stata tutelata”.