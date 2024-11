Ilfattoquotidiano.it - Trump presidente: per la prima volta negli Usa, tutti i poteri nelle mani di un sol uomo

Donaldsarà il 47odegli Stati Uniti: il 20 gennaio 2025, tornerà alla Casa Bianca per un secondo mandato.di lui, solo il democratico Grover Cleveland era riuscito a essere rieletto dopo essere stato battuto tra un mandato e l’altro dal repubblicano Benjamin Harrison: nomi e storie del XIX Secolo. Il successo diè netto, più di quanto ci s’attendeva. Il magnate supera largamente la soglia dei 270 Grandi Elettori necessari per conquistare la Casa Bianca, s’aggiudicagli Stati in bilico e vince il voto popolare, che aveva sempre perso, sia nel 2016, quando era stato eletto, sia nel 2020 quando era stato battuto da Joe Biden. Tutto precipita in tempi molto rapidi. Alle sette del mattino italiane, l’una di notte sulla East Coast, la sua rivale, la vice-Kamala Harris, candidata democratica, è già fuori gioco: i seggi non si sono ancora chiusi in Alaska e alle Hawaii.