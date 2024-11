Chiccheinformatiche.com - ToxicPanda, il nuovo malware Android che svuota il conto corrente

Untrojan chiamatosta mettendo a rischio i conti bancari, propagandosi tramite app. Scoperto in Cina dal team di Threat Intelligence di Cleafy, questoha già infettato oltre 1.500 dispositivi a livello globale, con particolare incidenza in Europa e America Latina.trojan perminaccia i conti bancari, anche degli italianisi camuffa da applicazioni popolari, come Google Chrome e app bancarie, per superare le barriere di sicurezza bancarie ed effettuare prelievi non autorizzati dai conti degli utenti. Dopo l’installazione, il trojan può intercettare password temporanee, sfruttare i servizi di sicurezza e accessibilità die ottenere permessi avanzati sul dispositivo, inclusa la possibilità di controllo remoto da parte dell’attaccante.