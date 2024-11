Dilei.it - Sophie di Edimburgo, chic anche in autunno con stivaloni e gonna lunga

Continua il periodo non facile della Casa Reale Inglese in tema di salute. Dopo le due brutte notizie ricevute a inizio anno sia da Re Carlo III, che dalla Principessa del Galles, Kate Middleton, entrambi affetti da un tumore, che hanno sconvolto i sudditi, adesso,la Regina Camilla è momentaneamente indisposta per un’infezione al torace che l’ha costretta a cancellare tutti i suoi impegni pubblici. Sembra che, quindi, toccherà proprio alla moglie dell’erede al trono dover sostituire la prima donna d’Inghilterra nel prossimo Remembrance Day, se lei non riuscirà , prima di allora, a rimettersi dal malore che l’affligge. Intanto, un’altra donna della Monarchia Inglese,diha fatto un passo in avanti, negli ultimi tempi, impegnandosi in prima persona in diversi eventi pubblici della Corona.