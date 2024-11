Anteprima24.it - San Nicola la Strada: nigeriano aggredisce agenti, arrestato

Tempo di lettura: < 1 minutoUn cittadino di origine nigeriana di 28 anni è statodalla Polizia di Stato a Sanla(Caserta) per aver cercato di colpire con un coltello da cucina proprio i poliziotti che lo avevano fermato per un controllo. L’uomo percorreva uno dei galoppatoi di viale Carlo III a Sanla, con in mano un coltello da cucina con una lunga lama; glidella Sezione “Falchi” della Squadra Mobile lo hanno fermato e lui ha scagliato diversi fendenti con l’arma verso i poliziotti, che sono riusciti a schivarli. L’uomo è stato quindi portato alla Questura di Caserta eper tentato omicidio, porto abusivo di arma e possesso di monete false, visto che addosso gli hanno trovato banconote false. All’esito del giudizio direttissimo il giudice ha convalidato l’arresto, applicando la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.