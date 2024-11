Oasport.it - Rugby, i precedenti tra Italia e Argentina: la vittoria azzurra manca da 16 anni

Quella di sabato a Udine sarà la ventiquattresima sfida tra l’dele l’, un derby latino che ha sempre avuto un sapore speciale. Perché spesso in campo per i Pumas ci sono stati giocatori dalla chiara originena, mentre in magliasi sono visti, e si vedono, tantissimi atleti nati e cresciuti rugbisticamente in. Quest’anno anche in panchina l’incrocio sarà affascinante, con l’ex Pumas Gonzalo Quesada sulla panchina. Una sfida che in passato ha visto l’sorridere molto spesso, con iche dicono 17dei sudamericani, cinque successi azzurri e un pareggio (18-18 nel 1997). La prima partita tra le due formazioni è datata 1978, a Rovigo, quando l’si impose per 19-6. Da allora due sfide negli’80, vinte entrambe dai Pumas, prima del successo azzurro in Sudafrica durante i Mondiali del 1995.