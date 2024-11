Puntomagazine.it - Pomigliano D’arco, Feltrinelli: aperta l’iniziativa educazionale “#ioleggoperché”

Domenica 10 novembre si aprenazionale di educazione e promozione della lettura “” alladiDomenica 10 novembre alle ore 11 presso ladisi inaugura una serie di appuntamenti volti all’immersione nelle meraviglie del Natale con letture ad alta voce ed animate a cura delle messaggere delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Le letture saranno tutte gratuite, ma i posti sono limitati Libri in Lettura: Piangiolina. Una storia di Natale. Ediz. a coloriAutore: Rosella Postorino, Illustratore: Alessandra Cimatoribus (, 2024)Una fiaba commovente per chi ama il Natale e la neve. Racconta di una bambina che piange senza sapere il motivo, di una fabbrica che trasforma le sue lacrime in ghiaccioli e di un mondo dove non è mai caduta la neve.