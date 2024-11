Parma lesione al flessore della coscia per Bernabé | i tempi di recupero

Leggi tutto su Sportface.it

Lungo stop per Adrian, centrocampista del, vittima di un infortunio durante il match di Serie A contro il Genoa. “Lo staff medico delCalcio comunica che, a seguito degli accertamenti strumentali, Adrianha evidenziato unadi alto grado aldestra” si legge in un comunicato del club. Se inizialmente si pensava ad un ritorno dopo la sosta, gli esami strumentali dicono invece che il calciatore spagnolo resterà fuori almeno un mese. Non è da escludere, tuttavia, che il suo ritorno in campo possa avvenire addirittura nel 2025.alper: idiSportFace.