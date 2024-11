Lanazione.it - Mostra di protesta in via Biassa. "Ben venga"

Pietro Bellani, Sergio Tedoldi, Beppe Mecconi, Samuele Di Capua e Paolo Cozzani sono stati i primi ad aderire all’appello dell’avvocato Luca Benedetto, promotore di una manifestazione culturale e civile in vianel periodo natalizio, con l’esposizione di opere realizzate dagli artisti del territorio, per sensibilizzare l’amministrazione comunale sull’importanza di nominare un assessore alla Cultura e avviare un percorso di valorizzazione dell’arte locale. "Condividiamo molte delle istanze che sono espresse nell’appello – dichiarano Andrea Montefiori, consigliere comunale Pd, e Luca Basile, responsabile Cultura segreteria regionale Pd –: dall’esigenza di una migliore valorizzazione dell’arredo urbano alla denuncia di gravi episodi di disattenzione nei confronti della realtà artistica locale come nel caso, che anche noi abbiamo segnalato criticamente, della vicenda dello spostamento della statua di Tedoldi.