L'orto rende liberi in carcere. Al Bassone si coltiva in due cortili: "La verdura utilizzata per cucinare"

Dueinterni altrasformati in orti, curati dai detenuti, punto di partenza di una filiera che conduce fino alla cucina e alla realizzazione di un ricettario. Fanno parte del progettoal Fresco LarioOrti, presentato ieri all’interno della casa circondarialedi Como. Dalla scorsa primavera, è iniziata lazione di ortaggi, piccoli frutti e piante aromatiche che nel giro di qualche settimana, a dispetto della stagione particolarmente piovosa e sfavorevole, hanno cominciato a dare risultati concreti. Materie prime che sono state utilizzate per realizzare un ricettario che porta la firma dei protagonisti di questo percorso a chilometro zero: Cristian, Max, Miri, Angelo, Claudio, Franco. "Abbiamo imparato ae gestire i prodotti – spiegano i reclusi che ormai da tempo sono impegnati nel progetto – e ora anche a scrivere ricette.