Inter-news.it - LIVE Inter-Arsenal 1-0: dentro tre pezzi da novanta nell’Inter

è il match valido per la quarta giornata della fase Campionato della Champions League 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i londinesi allenati da Mikel Arteta. Il fischio d’inizio è previsto alle 21.00, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.1-0 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE 63? Ammonizione per Arteta, che prende il pallone prima che varcasse la linea della rimessa laterale. 61? Tre cambi per l’: fuori Lautaro Martinez, Frattesi e Zielinski,Thuram, Barella e Mkhitaryan. 59? SOMMER PRENDE IL TEMPO! Velenoso tiro a giro di Havertz, che va verso il sette, ma colpo di reni di Sommer a dire di no. 57? SULLA LINEA! Prolungamento di Havertz sul corner di Saka, provvidenziale Dumfries a salvare sulla linea.