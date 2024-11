Laprimapagina.it - L’AQUILA IN LUTTO PER LA MORTE DI PADRE QUIRINO SALOMONE

A DIO, CARO– Con grande tristezza apprendo la notizia della scomparsa a Pisa, dove andava in cura, di(Taranta Peligna, 8 giugno 1938 – Pisa, 5 novembre 2024), seguita agli anni del male contro il quale con coraggio combatteva. E se per un verso per la lunga consuetudine di amicizia avverto il dolore della sua, dall’altro mi sovviene la serenità che egli ha avuto nel vivere i suoi giorni, ogni suo giorno, dedicandosi agli ultimi, a chiunque avesse bisogno, in quel particolare mondo di umanità e fraternità che egli aveva fatto nascere con la Fraterna Tau e il Movimento Celestiniano, dapprima in via dei Giardini poi a piazza d’Armi. Un’opera di grande valore sociale, che ha dato i suoi frutti di solidarietà specialmente negli anni seguiti al terremoto del 2009 e alle crisi di lavoro che accompagnano questi nostri difficili anni, con la cura e la discrezione che San Paolo richiama, parlando della Carità, nella prima lettera ai Corinzi (3, 1-13).