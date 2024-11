Linkiesta.it - Kureishi, e il secolo in cui siamo troppi e non ci sono abbastanza risorse

La cosa più importante successa ieri non è l’elezione del prossimo (o della prossima) presidente degli Stati Uniti. Sì, lo so che tutti i titoli di giornalesulle ennesime elezioni più importanti della storia del mondo, e so anche che i giornali da giorni pubblicano sondaggi spiegando come Oreste di Montecatini e Pina di Vipiteno voterebbero se fossero residenti in Pennsylvania e in Ohio. Lo so che vi siete convinti che vi riguardi. La cosa che davvero vi riguarda, tra quelle successe ieri, è che è uscito in libreria “In frantumi”. È la storia scritta da Hanifdi quel che gli è accaduto quasi due anni fa a Roma: è caduto. No, non è una storia di sanpietrini. È caduto in casa, e si è rotto l’osso del collo. Si è risvegliato tetraplegico. Non molto tempo dopo l’incidente,ha iniziato a raccontare in una newsletter la sua vita di abbrutimento, piccole speranze, grandi incazzature, nuove abitudini, fatiche impreviste, abbandono di tutto ciò che davi per scontato, rieducazione motoria, estranei che ti mettono le mani addosso e forse dovranno mettertele addosso per tutta la vita, per tutta questa tua nuova vita.