Terzotemponapoli.com - Inter Napoli secondo il figlio di Facchetti

Leggi tutto su Terzotemponapoli.com

ildi“La lotta per lo Scudetto è aperta a ogni sorpresa; a mio padre sarebbe piaciuto giocare a”. Le parole di Gianfelicedella leggenda nerazzurra, in vista della prossima sfida di campionato tra. Gianfelicedella leggenda nerazzurra Giacinto, ha parlato al Mattino in vista dello scontro diretto della prossima giornata. Di seguito le sue parole. PAPA’ GIACINTO – “Mio padre custodiva gelosamente la “2” del, quella di Burgnich. Finito il ciclo della grande, alcuni giocatori iniziarono a cambiare squadra. Suarez alla Sampdoria, Corso al Genoa, Burgnich appunto al. Giravano voci, si facevano congetture. E allora papà disse che, se proprio avesse dovuto lasciare l’, gli sarebbe piaciuto giocare a