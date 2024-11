Inchiesta dossieraggi l’hacker e la regia esterna nell’interrogatorio con i pm | A Londra un livello superiore che ci condizionava

Leggi tutto su Open.online

Si fa sempre più inquietante l’sui presuntiin mano alla Procura di Milano e con al centro l’agenzia investigativa Equalize, controllata per la maggior parte dall’ex presidente autosospeso di Fondazione Fieram l’indagato Enrico Pazzali. A svelare ulteriori dettagli sul come funzionasse la catena direttiva è il tecnico informatico, nonché investigatore privato, Massimiliano Camponovo che si trova agli arresti domiciliari. Camponovo nel suo interrogatorio di ieri, 5 novembre, al pm Francesco De Tommasi ha parlato di un «gruppo di persone all’estero», con base a, «con dinamiche interne ed esterne che hanno condizionato l’attività della società». Una sorta di, un «» al super poliziotto Carmine Gallo e al gruppo dietro la Madonnina. L’interrogatorio di Camponovo In totale l’interrogatorio di Camponovo è durato 9 ore.