Thesocialpost.it - “I medici dicevano che ero obeso, avevo un tumore di 27 chili nella pancia”: la storia di Thomas Kraut

Unaincredibile arriva dalla Norvegia, raccontata dal New York Post. Protagonista ne è, un 59enne che nel 2008 si era trasferito dalla Germania al Paese scandinavo. L’uomo racconta al quotidiano statunitense l’incubo che ha vissuto per 12 anni. Durante questo lunghissimo periodo, infatti, nessuno deida lui consultati si è accorto che la suagonfia non era dovuta ad un semplice sovrappeso, quanto piuttosto ad un enormemaligno che cresceva nel suo addome.Leggi anche: Isabel morta a 19 anni: iscambianoper stress universitarioracconta la sua incredibile“Il mio stomaco continuava a ingrossarsi. Sono andato da un dottore all’altro, ma parlavano solo di sovrappeso e diabete. – racconta– Mi avevano dato l’Ozempic per perdere peso e mi facevano seguire corsi di nutrizione”.