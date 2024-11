Anteprima24.it - Furto in abitazione, ingente il bottino

Tempo di lettura: < 1 minutoMaxiquesta notte alle porte della città in un’in contrada Torre San Giovani tra Torre Palazzo e il comune di Pesco Sannita. I malviventi approfittando dell’assenza dei proprietari, dopo essersi introdotti all’interno della casa hanno concentrato la loro attenzione verso la camera da letto sottraendo dalla cassaforte monili in oro per un valore di circa 50 mila euro. Giunti sul posto, i Carabinieri della stazione di Pesco Sannita dopo un primo sommario sopralluogo non hanno riscontrato segni di effrazione su porte e finestre, così come sulla cassaforte. Le indagini sono tutt’ora in corso da parte dei militari. L'articoloinilproviene da Anteprima24.it.