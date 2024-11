Anteprima24.it - Ferrovia Valle Caudina, Sandomenico: ‘Nodi finanziari ancora da sciogliere’

Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Comunicato Eav diffuso dopo la riunione di stamattina con le imprese che stanno realizzando i lavori per la riapertura della linea Benevento-Cancello-Napoli ribadisce la comune volontà di riavviare la circolazione dei treni a luglio 2025 ma non scioglie i nodisul tavolo”. Così in una nota il sindaco di Montesarchio, Carmelo. “Dal canto nostro – aggiunge – ribadiamo che non abbasseremo la guardia sugli impegni presi lunedì nella sede del Consiglio Regionale campano: il servizio va riattivato entro il primo luglio, come da programma. Ribadiamo altresì a Regione Campania, Eav, Rfi, e sindacati l’assoluta necessità di informare le nostre comunità in modo tempestivo e corretto sugli step riguardanti la riapertura della”.