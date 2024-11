F1 ufficiale | Bottas e Zhou lasceranno la Sauber a fine stagione

Leggi tutto su Sportface.it

Rivoluzione totale in casain vista del 2025. Il team ha infatti deciso di cambiare entrambi i piloti, lasciando andare sia Valtteriche Guanyu, protagonisti di unaal di sotto delle aspettative con 0 punti ottenuti. “Non è una situazione facile, ma dopo esserci confrontati nelle ultime settimane siamo giunti alla conclusione che non c’erano le condizioni per far crescere insieme questo progetto – ha dichiarato, che poi ha ringraziato il team – Il viaggio è stato incredibile e pieno di sfide e momenti indimenticabili. Sono grato per la fiducia e il supporto ricevuti, porterò sempre con me un pezzo di questa squadra“. “Anche se alascerò il team, penso solo a concludere il 2024 al meglio. Sono grato al team per avermi dato una possibilità in F1 e per avermi permesso di crescere così tanto in questi tre anni.