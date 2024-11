Enna si toglie la vita a 15 anni | l’inquietante ipotesi dietro la morte della studentessa

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Si è tolta laa 15. E si sospetta che la tragica decisione sia stata provocata da uno dei crimini più abietti: il revenge porn. E’ la pista seguita dagli inquirenti che stanno occupandosi del suicidio di unadi origini arabe avvenuto nella provincia di. Terribile quel che è stato scoperto, al rientro dal lavoro, dalla madre nella casa di campagna di famiglia: la figlia si è impiccata con una corda da altalena. I soccorsi sono giunti repentinamente sul posto e, sull’ambulanza, l’equipe medica ha cercato per mezz’ora un disperato tentativo di rianimarla, di ricondurla dalla madre incredula, sconvolta, ma ogni tentativo è stato inutile. Secondo quel che è stato riferito da alcuni studentiscuola frequentata dalla ragazza, nelle chat sarebbero state condivise foto e video che la ritrarrebbero in atteggiamenti intimi Per questo la Procura diha deciso di aprire un fascicolo, attualmente contro ignoti, con l’di istigazione al suicidio.