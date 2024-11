Drammatico incidente in una azienda che lavora marmo | lastra cade addosso ad un operaio uccidendolo Inutili i tentativi di salvarlo E’ successo nella zona di Ausonia

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Un tragicosul lavoro si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 15:30, in via Taverna presso un’nota per lazione del. In seguito a una richiesta di intervento urgente, i soccorsi si sono precipitati sul luogo dell’. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, unadiha travolto undi 60 anni, schiacciandolo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e, nonostante idei sanitari del 118 dicon le manovre di rianimazione, l’uomo è deceduto poco dopo. Indagini sull’Oltre ai Carabinieri della Stazione di, sul posto sono intervenuti anche gli ispettori dell’Ispettorato del Lavoro, che ora sono impegnati nel ricostruire la dinamica dell’per accertare eventuali responsabilità di terzi.