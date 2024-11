Dramma nel piazzale dell’azienda Travolta da un camion muore 61enne

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Dopo quella registrata nella giornata di ieri, ancora una tragedia sul posto di lavoro. Unneldella ditta di autotrasporti per cui lavorava la vittima si è verificata nelle scorse ore. L’episodio è andato in scena a Padova e ha visto la morte di unaitalo-tedesca, residente a Lecce, Sylvia Pallischeck il suo nome. La donna è statada un, nel pomeriggio di ieri, presso la ditta Finesso a Camin, posto in cui la stessa donna era giunta con il suo mezzo per completare le pratiche di carico e scarico merci. Ed è proprio all’interno deldella ditta che si è consumata la tragedia.nel, donna investita da un suo collega Ultimate le formalità burocratiche, infatti, la donna è uscita per fare ritorno al suo, ma proprio in quegli istanti è statada un altro mezzo pesante guidato da un 39enne suo collega.