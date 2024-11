Anteprima24.it - De Luca ci scherza su: “La riforma più urgente è la riapertura dei manicomi”

Tempo di lettura: < 1 minuto “Lapiùda fare in Italia, l’ho già detto più volte, è ladei, vista la quantità di squinternati che c’è in giro“. Il governatore della Campania Vincenzo Dericorre alla consueta ironia caustica per chiudere l’intervento per l’inaugurazione di un centro per l’autismo a Bracigliano (Salerno). Parlando del dibattito di ieri in Consiglio regionale per l’approvazione della legge che gli consente il terzo mandato, Detorna a estrarre, come ha fatto ieri in aula, il cornetto rosso portafortuna dalla tasca della giacca: “Ieri, per sfottere un collega, mi è capitato di cacciarlo fuori. E niente meno esce tra le prime notizie, ‘Detira fuori il cornetto’. Che diamine, bisogna sempre guardarsi intorno” L'articolo Decisu: “Lapiùè ladei” proviene da Anteprima24.