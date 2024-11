Quotidiano.net - Conai, 15 miliardi di giro d'affari per riciclo imballaggi

Nel 2023 il sistema(il consorzio nazionale per ildegli) ha avuto un volume d'pari a 15e mezzo di euro. È il primo dato che emerge dal nuovo studio di The European House Ambrosetti, "L'economia circolare degli: un valore per il Paese", presentato alla fiera Ecomondo di Rimini. In termini di valore aggiunto, ossia il contributo effettivo che il sistemaha dato al Pil nazionale, sono stati generati 3e mezzo di euro. Fornendo materie prime secondarie, il Consorzio Nazionaleha sostenuto indirettamente 35.800 posti di lavoro lungo tutta la filiera industriale e dei servizi. "Parliamo dell'occupazione creata e mantenuta nel tempo grazie alla disponibilità di materiali di secondo utilizzo gestiti dae ai nuovi cicli produttivi che questi alimentano", conclude Ignazio Capuano.