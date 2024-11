Anteprima24.it - Addio alla signora Maria, storica sarta della Curva Sud dell’Avellino

Tempo di lettura: < 1 minuto“Con ago e filo hai cucito la passione di un’intera tifoseria. Riposa in pace”. E’ questo il testo dello striscione apparso all’esterno del Partenio-Lombardi, firmato dSud Avellino, dopo la scomparsaNazzaro,tifosa biancoverde, scomparsa lunedì all’età di 80 anni. Dal Piazza D’Armi fino – appunto – al Partenio-Lombardi con il lupo nel cuore.tifosa, ha cucito numerose Bandiere e lo striscione principaleSud. Tantissimi messaggi di cordoglio e di abbracciofamiglia. Sempre presente con acqua, freddo e neve non l’ha mai abbandonata, neanche dopo il famoso fallimento e non solo. L'articoloSudproviene da Anteprima24.