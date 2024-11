Lanazione.it - Università di Pisa, concerto d'Autunno 2024

, 5 novembre- Venerdì 8 novembre, alle 21.15, nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, avrà luogo ild'dell'Orchestra di Ateneo. Dejan Bogdanovic, violino solista, e l'Orchestra dell', diretta da Manfred Giampietro, eseguiranno la sinfonia in la minore "Scozzese", op. 56 e ilper violino e orchestra, op. 64, di Felix Mendelssohn-Bartholdy. La sinfonia Scozzese di Mendelssohn deve il nome al soggiorno che il compositore effettuò nel Regno Unito nel 1829: la “vulgata” musicologica tramanda l’aneddoto secondo il quale Felix, in visita al palazzo edimburghese di Holyrood, venne ispirato dalle rovine della cappella eretta in memoria di Maria Stuarda. Mendelssohn impiegò dieci anni a sviluppare quell’idea musicale, un inquieto tema in 6/8 che sembra quasi riecheggiare una danza folclorica, e nel quale la vivacità e il genio dell’invenzione creativa procedono dialetticamente in compagnia delle memorie formali classiche.