Ilrestodelcarlino.it - Una Vigor rilanciata. Ma ora c’è la Coppa

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Due vittorie di fila in campionato hanno rilanciato la. Pesaresi e compagni però non hanno molto tempo per recuperare le energie visto che già domani pomeriggio sono attesi dal turno diin casa della Samb. Settimane intense, ma finalmente positive come ricorda Christian Romagnoli direttore operativo del club di Senigallia. "È stato un periodo condizionato da alti e bassi, purtroppo non è stato un ottobre memorabile, ma ci stiamo risollevando – dice Romagnoli -. Contro Civitanovese e Termoli abbiamo ritrovato il sorriso, ed in tutta onestà ne avevamo un gran bisogno: vincere è sempre la miglior medicina per superare i momenti più più delicati. Detto ciò le difficoltà riscontrate nel mese scorso non sono solo frutto di nostri demeriti, abbiamo affrontato squadre molto forti, ciò testimonia l’alto livello di questo campionato che a mio avviso rimarrà equilibratissimo fino alla fine".