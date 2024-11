Quotidiano.net - Treni, al via sciopero di 8 ore dopo aggressione a capotreno

E' in corso in tutta Italia lodi otto ore del personale del personale ferroviario ditalia,talia Tper, Fs Security, Italo Ntv, Trenord in seguito all'accoltellamento di una bordo del treno regionale Genova-Busalla, all'altezza della stazione di Rivarolo. La protesta, dalle 9 alle 17, è stata proclamata dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti.