Ilgiorno.it - Tananai duetta a sorpresa con Annalisa al Forum Milano: “Mi avete fatto piangere”

"Che idea di m***a quella di dire 'non faccio tour per un anno', ma sei scemo? Vi ringrazio di essere qui stasera. Abbiamouscire l'album due settimane fa e quindi molti erano qui senza sapere che canzoni avremmo. Questa è una grandissima cosa. Grazie per la fiducia". Il ritorno adiera attesissimo e l’aspettativa non è stata disattesa. L’artista ha presentato i brani del nuovo album Calmocobra, passando anche per canzoni "molto vecchie" e un'ospite a. A raggiungerlo sul palco per la canzone 'Storie brevi', infatti, è arrivata: ospite non annunciato, accolta dal pubblico con forti applausi e grida. "Ammazza, mifatta emozionare di brutto", ha detto la cantante. Dopo l'apertura del concerto con i brani 'Fango' e 'Booster', tratti entrambi dall'ultimo disco uscito lo scorso 18 ottobre,haballare i fan con pezzi come 'Pasta', 'Baby Goddamn' e 'Esagerata', portando poi sul palco anche gli ultimi singoli 'Veleno' e 'Ragni'.