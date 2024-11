Corrieretoscano.it - Stefano Sottile a Lucca: il campione incontra i giovani atleti

: ilhato iin occasione di Virtus in festa, evento organizzato daca Virtus. Conlassa italiana di salto in alto Idea Pieroni.grande protagonista alle Olimpiadi di Parigi. Quarto classificato nel salto in alto con 2.34 record personale stessa misura del bronzo olimpico,non è salito sul podio olimpico per un errore in più nella misura di 2.31. Come ha ricordato lui stesso domenica scorsa da Fabio Fazio, ospite al tavolo di ‘Che tempo che fa’, sul Nove.sorridente da Fazio ha raccontato l’incontro con il presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricevuto non solo i medagliati olimpici, ma anche tutti i quarti classificati a Parigi, in rappresentanza di tutti gli azzurri che hanno partecipato alle Olimpiadi 2024.